Od 5 lipca Urząd Miasta Gdyni częściowo otworzy się dla mieszkańców. Załatwimy więcej spraw bez wcześniejszego umawiania się

Od najbliższego poniedziałku w holu głównym magistratu będzie działać również punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu z dostępną dla wszystkich poczekalnią. Częściowe otwarcie magistratu nie ma natomiast wpłynąć na funkcjonowanie całodobowej wrzutni i paczkomatu, wciąż będziemy mogli załatwić swoje sprawy w taki sposób.

– Od początku pandemii nieustannie poszukujemy możliwości i rozwiązań usprawniających obsługę mieszkańców i je wprowadzamy. Teraz robimy kolejny krok. Oprócz ułatwień w odbiorze dokumentów od 5 lipca będzie też inne udogodnienie. W Urzędzie Miasta Gdyni zacznie działać punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu oraz poczekalnia dla mieszkańców – mówi Rafał Klajnert, dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

Co zmieni się w funkcjonowaniu Urzędu Miasta w Gdyni?

Mieszkańcy chcący odebrać dowód osobisty, rejestracyjny czy prawo jazdy lub otrzymać zaświadczenie z ewidencji ludności, będą mogli zrobić to szybko i bez wcześniejszej rezerwacji wizyty. Jedyne co musimy zrobić to przyjść i tak jak w czasach sprzed pandemii pobrać bilet z dyspensera i poczekać na wywołanie swojego numeru. Jednak jak zaznaczają gdyńscy urzędnicy, w przypadku formalności związanych ze zgłoszeniami meldunkowymi (zameldowanie, wymeldowanie) nadal obowiązuje rejestracja wizyt. Bez wcześniejszego umawiania będzie można odebrać tylko zaświadczenia z ewidencji ludności.