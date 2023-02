Oceny piłkarzy Arki Gdynia po zwycięstwie z Zagłębiem w Sosnowcu (Fortuna 1. Liga). Kto wyróżnił się w żółto-niebieskich barwach?

Oceny piłkarzy Arki Gdynia po meczu w Sosnowcu

Gdynianie wybierali się do Sosnowca w roli faworyta. Jak to jednak w Fortuna 1. Lidze często bywa, na boisku szczególnie w pierwszej połowie nie było widać, która ekipa aspiruje do awansu do ekstraklasy i jest wyżej w tabeli.

Podopieczni Hermesa, trenera Arki Gdynia, grali wolno, niedokładnie i nie stwarzali zagrożenia pod bramką Michała Gliwy. Mogli też przegrywać już w pierwszej połowie, kiedy to strzał Wojciecha Szumilasa trafił w poprzeczkę.