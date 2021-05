Oceny piłkarzy Arki Gdynia po remisie z Koroną Kielce

Fortuna 1. Liga. Remis Arki Gdynia po szalonym meczu w Kielcach. Ekstraklasa niestety się oddala. 29.05.2021

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia przegrywała dziś 29.05.2021 na wyjeździe z Koroną Kielce 0:3, jednak w drugiej połowie po ambitnej pogoni zdołała doprowadzić do remisu. Niestety marne to pocieszenie. Taki wynik oznacza, że szanse żółto-niebieskich na bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy z drugiego miejsca w tabeli stały się już tylko iluzoryczne. Podopiecznych trenera Dariusza Marca niemal na pewno czekają baraże.