Oceniamy żużlowców Wybrzeża za mecz z Falubazem Zielona Góra. Przegrana, po której kibice nie mieli pretensji do drużyny

Rasmus Jenen - 11+1 (3,2,3,1,1,1*).

Początek zawodów miał rewelacyjny. Był szybki ze startu, potem obierał dobre ścieżki i pokazał gospodarzom, że tanio skóry nie sprzeda. Raz popełnił jednak błąd, źle wykontrowal motocykl i dość łatwo stracił pierwsze miejsce. Druga faza spotkania była nieco słabsza w jego wykonaniu, natomiast chyba żaden z gdańskich kibiców nie narzeka po takiej jeździe Duńczyka. To drugie kolejne spotkanie, w którym trudno mieć do niego o coś pretensje.

Ocena: 4.

Adrian Gała - 9+1 (1,1*,1,3,3).

Jak sam mówił po meczu, w dwóch ostatnich wyścigach bawił się jazdą. To był taki Gała, jakiego w klubie oczekują. Wtedy też miał już dobrze ustawiony motocykl. W swoim pierwszym starcie był szybki, jednak po upadku jego motocykl nie nadawał się do jazdy i trzeba było wziąć kolejny, który nie był aż tak dobry. Udało się go "nastroić" dopiero po dłuższej przerwie. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Ocena: 4.

Timo Lahti - 9 (0,2,2,3,0,2).