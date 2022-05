Oceniamy żużlowców Wybrzeża za mecz w Landshut. Brak regularności aż nadto widoczny. Kolejne niespodziewane dziury w składzie

Wiktor Trofimow - 3+1 (2,1*,0,-).

To był jego najsłabszy mecz w tym sezonie i było to jedną z przyczyn przegranej. Ze startu było nieźle, natomiast dwukrotnie stracił lepiej punktowane pozycje na dystansie.

Ocena: 2.

Rasmus Jensen - 9 (0,2,2,2,3).

Najwyraźniej nie trafił z ustawieniami motocykla na pierwszy wyścig, bo nawet nie nawiązał walki z rywalami. Potem wszedł na przyzwoity poziom, choć na indywidualne zwycięstwo czekał aż do czternastego biegu. Lepiej jednak późno niż wcale.

Ocena: 4.

Timo Lahti - 10+1 (0,0,3,3,3,1*).

Rozpoczął zawody fatalnie, od dwóch zer. Dopiero po zmianie motocykla coś drgnęło w jego jeździe. Był pewnym punktem, to m.in. dzięki niemu Wybrzeże wróciło do gry i doprowadziło do emocjonującej końcówki.

Ocena: 4.

Adrian Gała - 5 (3,1,w,1,-).

Tu mamy przeciwieństwo kolegów z drużyny. Zaczął od bardzo pewnej wygranej, jednak później ewidentnie się pogubił. Najpierw przegrana 1:5, następnie dość kontrowersyjne wykluczenie, gdy walczył o drugą pozycję. Nie był wolny, natomiast brakowało konkretów.

Ocena: 2.

Jakub Jamróg - 12+2 (3,1,2,2*,2*,2).