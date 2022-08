Oceniamy gdańskich żużlowców za mecz z Polonią Bydgoszcz. Pora się przyzwyczajać, że Wybrzeże jedzie w trzyosobowym składzie

Timo Lahti - 13 (3,3,2,2,3,0).

Trudno mieć pretensje do Fina, gdy przywozi trzynaście punktów z tak wymagającym rywalem. Mimo wszystko popełnił parę błędów na trasie, które kosztowały go utratę pozycji. Raz pojechał zbyt pasywnie na drugim łuku i Matej Zagar łatwo go wyprzedził. Nie ma też prawa przegrać na własnym torze z Danielem Jeleniewskim.

Ocena: 4.

Jakub Jamróg - 11+2 (3,1*,1*,3,0,3).

Biorąc pod uwagę okoliczności, jego występ należy określić jako bardzo dobry. Ale też trzeba rozłożyć go na czynniki pierwsze. Przy dobrym wyjściu spod taśmy wszystko było w porządku. Jednak gdy został z tyłu, to trudno było mu wyprzedzać. Sam przyznawał, że mięśnie w kontuzjowanej nodze nie są jeszcze wystarczająco mocne.

Ocena: 4.

Wiktor Trofimow - 4 (0,0,0,2,2,0).

To był tragiczny występ Trofimowa. Jedynym rywalem, którego pokonał, był przeciętny młodzieżowiec Polonii Przemysław Konieczny.

Ocena: 1.

Rasmus Jensen - 16+1 (2,3,3,2*,3,3).