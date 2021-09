Oceaniczne perpetuum mobile - w kwestii OZE powszechnego entuzjazmu jeszcze nie ma, ale potencjał ekonomiczny jest Krzysztof M. Załuski

pixabay

Energetyka korzystająca z paliw kopalnych powoli odchodzi do lamusa. W ciągu 30 lat Unia Europejska chce całkowicie zrezygnować z węgla, a w nieco dalszej perspektywie również z gazu. Taki trend wymuszają m.in. unijne przepisy, rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz spadające koszty innowacyjnych instalacji energetycznych. Kolejne lata należeć więc będą do producentów „zielonej energii” – nie tylko wiatrowej, wodnej i słonecznej. Ich uzupełnieniem ma być energia oceaniczna, pochodząca z fal, pływów i prądów oceanicznych. Eksperci z International Renewables Energy Agency oszacowali, że ogólny potencjał energii z oceanów wynieść może nawet 29 500 TWh rocznie. Oznacza to, że „niebieska energia” byłaby w stanie bez problemu zaspokoić potrzeby energetyczne całego globu.