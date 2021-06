Obostrzenia podczas wakacyjnego wypoczynku w 2021 roku. Dziecko wybiera się na obóz lub kolonie? Sprawdź nowe wytyczne

- Wytyczne MZ, GIS i MEN dla organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży są do spełnienia - uważa Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. - Pozostaje jednak pewna istota kwestia związana z bezpieczeństwem najmłodszych. Nie wszystkie dzieci uda się przed wyjazdem zaszczepić, a wszyscy chcielibyśmy, by z wakacyjnego zorganizowanego wypoczynku korzystały dzieci zdrowie. Z tego powodu ważne byłoby dofinansowanie testów dla uczestników obozów i kolonii. Warto pomyśleć o akcji, wspieranej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Postulujemy, aby - podobnie jak na lotniskach - testować wszystkie dzieci pojawiające się na koloniach i obozach. Są to jednak duże koszty i w tym przypadku NFZ mógłby się zastanowić nad ich dofinansowaniem.