Obligacje Olivia Centre, największego centrum biznesowego w Polsce, zadebiutowały na giełdzie!

Do obrotu trafiło 25 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Jest to pierwszy debiut na Catalyst w tym roku. Do końca tego roku spółka planuje wprowadzić do obrotu także pozostałe serie obligacji (M-R) z ostatniego programu emisyjnego, który wyniósł łącznie 89,825 mln zł. Spółka ma w planach kolejny program emisyjny, który może ruszyć już w marcu 2023 r.