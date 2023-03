Obejdzie się bez petycji. To dobra wiadomość dla mieszkańców. ZTM w Gdańsku dokona zmian w rozkładach jazdy popularnych linii Kamil Kusier

Kolejne zmiany w 2023 roku czekają na pasażerów komunikacji miejskiej, którzy korzystają z pętli Ujeścisko. Jak dowiedział się "Dziennik Bałtycki" linia 120 powróci do obsługiwania przystanków znajdujących się przy Przedszkolu nr 68 i Szkole Podstawowej nr 6 w Gdańsku. Tym samym zakończyła się trwająca kilka miesięcy saga mieszkańców Jasienia, którzy domagali się od władz Zarządu Transportu Miejskiego oraz miasta Gdańska przywrócenia jedynej, punktualnej linii autobusowej, która dowoziła ich dzieci do placówek oświaty. To nie koniec jednak zmian. Na co jeszcze muszą się przygotować gdańszczanie?