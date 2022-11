Obecny marszałek województwa zatrudnia byłego jako doradcę. Nie dowiemy się ile zarabia. Dlaczego? „Nie jest osobą publiczną” Stanisław Balicki

Były marszałek województwa, wiceminister i europoseł Jan Kozłowski jest doradcą obecnego pomorskiego marszałka Mieczysława Struka. O zarobki Kozłowskiego w trybie dostępu do informacji publicznej zapytał aktywista tropiący nieprawidłowości w samorządach, bloger Janusz Ch. Nie dowie się, według urzędu marszałkowskiego polityk piastujący w przeszłości wiele ważnych funkcji w regionie, kraju i Europie „nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne” i „nie zrezygnował z do przysługującego mu prawa do ochrony prywatności”. Tymczasem życiorys polityczny Jana Kozłowskiego jest bardzo bogaty i barwny.