Obcokrajowiec, który pobiera świadczenia w Polsce, musi poinformować ZUS o wyjeździe poza polskie granice. Inaczej straci pieniądze

Obcokrajowiec pobierający świadczenia w Polsce musi poinformować ZUS o wyjeździe

Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją tego jest utrata prawa do świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby ci, którzy złożyli wniosek o takie świadczenia i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Mogą to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pomocą formularza POG. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić dostępna jest na stronie internetowej zus.pl.