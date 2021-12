Obchody 51. rocznicy Grudnia '70 w Gdyni. Mieszkańcy w zadumie oddali hołd ofiarom

Obchody grudniowej masakry rozpoczęły się dokładnie o godz. 6 pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970, niedaleko stacji SKM Gdynia Stocznia. To tam padły pierwsze strzały do robotników. Pokolenia gdynian wychowały się w pamięci o tej tragedii. Na miejscu pojawili się najważniejsi gdyńscy samorządowcy z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem na czele. Byli również mieszkańcy - niektórzy z nich pamiętali tamte wydarzenia, innym pamięć o tej tragedii przekazała rodzina. Wszyscy w zadumie oddali hołd ofiarom i złożyli kwiaty pod pomnikiem. Odczytany został również apel poległych i list od Andrzeja Dudy, prezydenta Polski. Polskie wojsko oddało też honorową salwę.

– Wydarzenia Grudnia 1970 roku odegrały bardzo ważną rolę w budowaniu polskiej drogi do wolności. Jednak to także tragiczne historie, które działy się na ulicach naszego miasta. To tutaj padały strzały i tu ginęli ludzie. Dlatego w piątek, 17 grudnia tradycyjnie pragniemy oddać hołd i szacunek tym wszystkim, którzy oddali życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. To karta historii, o której mimo upływu lat, nigdy nie zapomnimy. Dziś nie byłoby wolnej Polski, bez bohaterstwa, tych, którzy 51 lat temu upomnieli się o wolność i godne życie – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.