O włos od tragedii: 11-tygodniowy Staś nie mógł oddychać, pomogli sąsiedzi - strażacy Jacek Wierciński

Mały Staś ze swoimi bohaterami: Mariuszem Marciniakiem i Michałem Orłem z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku / fot. Giulia Rizzati

Chwile grozy przeżyła matka malutkiego Stasia z gdańskiego Przymorza. Jej synek, który nie skończył jeszcze nawet 3 miesięcy, zakrztusił i zachłysnął się tracąc oddech. Na szczęście przytomnie wybiegła przed blok wzywając pomocy, a za płotem byli sąsiedzi – strażacy, którzy błyskawicznie zareagowali i uratowali chłopca. - Zrobiliśmy po prostu, co do nas należy i to nie, jako do strażaków, ale do każdego obywatela – mówią bohaterowie niesamowicie wdzięcznej młodej mamy.