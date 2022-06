O sportowe marzenia trzeba walczyć. Turniej "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku" w tym pomaga

Dzieci podzielone ze względu na kategorie wiekowe U-8, U-10 oraz U-12 rywalizowały w wojewódzkich finałach w Gdańsku. Ci najmłodsi już zakończyli udział w turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Starsi mają przed sobą jeszcze jeden ważny stopień. Spotkają się w Warszawie w gronie najlepszych zespołów z innych regionów Polski. Wszystkich czekają wielkie emocje i przeżycia. Wybrani będą mogli zagrać na murawie PGE Narodowego.

Wzajemnie motywować będą się mogły dziewczynki z Akademii Piłkarskiej Lotosu Gdańsk. Etap regionalny przebrnęły ze znakomitymi wynikami drużyny z kategorii U-10 oraz U-12.

- Mamy połączone dwie grupy z rocznika 2010 i 2011. Jedne trenują w orliczkach, a drugie w młodziczkach. W klubie są już parę ładnych lat. W tych zawodach głównie chodziło o zabawę, chociaż dziewczyny liczyły oczywiście na wyjazd do Warszawy. Dla nas to wielka sprawa, że możemy jechać na ogólnopolski finał, gdzie zmierzymy się z najlepszymi zespołami w kraju. Bez względu na to, jakie miejsce zajmiemy, będzie to pamiątka na całe życie - mówi Aneta Plotzka, trenerka starszej grupy AP Lotosu.