O krok od tragedii. Potrącenie 14-latki w Lęborku: Policja publikuje film ku przestrodze [WIDEO]

W piątek 6 stycznia po godzinie 16, na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Kossaka i Gdańskiej, kierujący audi 19-latek z Lęborka nie zachował szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do przejścia i potrącił wchodzącą na pasy 14-latkę .

Wypadek w Lęborku. Policja publikuje film

Znak D-6 „przejście dla pieszych” jest nie tylko informacją dla kierowcy o tym, że zbliża się do przejścia. Znak ten także zobowiązuje go do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności.