O krok od tragedii! Pijany kierowca autokaru miał zawieźć dzieci na kolonie z Gdańska do Warszawy. W organizmie miał ponad promil alkoholu

W poniedziałek 4 lipca (2022 r.) patrol gdańskiej drogówki otrzymał od dyżurnego zgłoszenie o konieczności przeprowadzenia kontroli autobusu, którym dzieci miały jechać na kolonie.

- We wskazanym miejscu na ul. Wodnika funkcjonariusze rozpoczęli kontrolę, podczas której wyczuli od kierującego autobusem zapach alkoholu - relacjonuje pomorska policja. - Badanie alkomatem wykazało, że 66-letni mieszkaniec Warszawy jest pod wpływem ponad promila alkoholu. Kierowca autobusu marki Mercedes przyznał, że dzień wcześniej odwoził wycieczkę do Karlskrony, a wracając promem do Polski, wypił wino. Kiedy zjechał z promu w poniedziałek rano, dowiedział się, że musi zawieźć dzieci na kolonie z Gdańska do Warszawy.