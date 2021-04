O jakie nagrody pieniężne walczą drużyny w PKO Ekstraklasie? Podium już jest znane. Wiadomo też, kto wygra w Pro Junior Systemie

Wielki ścisk panuje od miejsca 4 do 8. Po 39 punktów mają na koncie Warta Poznań (sensacyjnie w tym gronie!), Zagłębie Lubin i Piast Gliwice, a po 38 punktów Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław. Sprawa jest o tyle ciekawa, że czwarte miejsce może dać awans do kwalifikacji nowych rozgrywek UEFA - Ligi Konferencji Europy. Stanie się tak, jeśli 2 maja w Lublinie Raków Częstochowa ogra w finale Fortuny Pucharu Polski Arkę Gdynia. W przeciwnym wypadku w europejskich pucharach zagrają żółto-niebiescy, którzy występują w 1 Lidze.

Wszystkie 16 klubów piłkarskich w PKO Ekstraklasie z tytułu praw telewizyjnych w sezonie 2020/2021 otrzyma po 6 187 500 złotych. I to bez względu na to, jakie miejsce w końcowym rozrachunku zajmie.

Sprawa walki o czwarte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy nabiera rumieńców także z racji finansowych korzyści. Za 8 miejsce na koniec sezonu Ekstraklasa S.A. zapłaci "tylko" 2 673 000 złotych, a za 4 miejsce już 3 969 000 złotych.

Pucharowicze mogą liczyć na dodatkowe premie. Za pierwsze miejsce to aż 12 600 000 złotych, które mogą przydać się w kontekście rozpoczęcia walki w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Drugi zespół otrzyma 9 450 000 zł, trzeci 6 300 000 zł, a czwarty 3 150 000 zł, co przyda się w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.