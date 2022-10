O ile wzrosną emerytury w przyszłym roku? Możliwa rekordowa podwyżka świadczeń

Podwyżki emerytur w 2023 roku. Ile wyniosą?

W przyszłym roku można się spodziewać sporego wzrostu wskaźnika waloryzacji emerytur. Jest on uzależniony od wysokości tegorocznej inflacji i dokładną jego wartość poznamy dopiero na początku przyszłego roku po tym, gdy GUS poda, o ile wzrosły ceny towarów i usług. Rząd już teraz prognozuje, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 113,8 proc. A to by znaczyło, że najniższa emerytura pójdzie w górę o 13,8 proc. i wyniesie ok. 1523 zł brutto (dziś to jest 1338,44 zł brutto - przypomnijmy, że tegoroczna waloryzacja wyniosła 7 proc.). Rząd bierze też pod uwagę zastosowanie minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. Jeśli taki mechanizm zostanie zastosowany, to osoby z najniższą emeryturą dostaną 1588,44 zł brutto (te osoby miałby zagwarantowany wzrost emerytur o 250 zł). Natomiast osoby z wyższą emeryturą mogliby liczyć na waloryzację procentową.

Takie dane płyną z projektu dotyczącego waloryzacji przyszłorocznych emerytur. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej właśnie przedstawiło ten projekt.