O Forum Gdańsk i Lotosie na stadionie piłkarskim. Zwołano specjalne sesje Rady Miasta Gdańska Kamil Kusier

Karolina Misztal

10 lutego 2022 roku (czwartek) o godzinie 9:00 i następnie o godzinie 12:00 na stadionie Polsat Plus Areny w Gdańsku odbędą się nadzwyczajne sesje Rady Miasta Gdańska. Najpierw na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej odbędzie się sesja na temat sytuacji w Grupie LOTOS po przejęciu spółki przez PKN ORLEN S.A., następnie radnym przedstawiona zostanie treść umowy spółki Forum Gdańsk Sp. z o.o. oraz treść umowy wspólników. To pokłosie wyemitowanego w Telewizji Polskiej filmu "Republika deweloperów" wchodzącego w skład Tryptyku Gdańskiego oraz rzekomych licznych nieprawidłowości, które pojawiły się w filmie, a które poseł Kacper Płażyński w formie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa złożył do gdańskiej prokuratury.