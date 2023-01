O diecie, wydatkach, wyborach i lodowisku, czyli co widać w szklanej kuli. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Nie będę podsumowywać tego roku, bo to już indywidualna praca domowa dla każdego z nas: ja z ufnością spoglądając w przyszłość, niczym chylońska Cyganka spróbuję powróżyć nam wszystkim, co nas w najbliższej przyszłości czeka.

Pocieram zatem magiczną kulę, wpatrując się w nią kompulsywnie. Widzę w niej jakieś niezwykle szczupłe osoby o bardzo atrakcyjnych figurach. Tak, to my! Jak do tego doszło? - zapytacie znad hałd poświątecznej paszy. Czyżby to ta dieta cud, na którą nie możemy się zdecydować od wielu lat? Trochę tak. W tym roku będziemy jeść mniej – drogie się to wszystko robi i drożeć nie przestaje, odkryjemy więc, z korzyścią dla naszego zdrowia, że możemy nie tylko jeść mniej, ale przede wszystkim – mniej kupować. Dzięki temu nie tylko mniej wydamy, ale i mniej wywalimy – może ten koszmarny proceder marnowania żywności nieco zelżeje?