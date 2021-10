Numerologia: Czy data urodzenia lub imię i nazwisko mogą przesądzać o losie człowieka? Sprawdź, jakie liczby wpływają na Ciebie

Numerologia to interpretowanie liczb zgodnie z przekonaniem, że każda przyporządkowana jest człowiekowi w jakimś konkretnym celu, co z kolei determinuje jego los. W książce „Magia numerologii” Gladys Lobos, możemy się spotkać z następującą definicją: Numerologia w języku liczbowych symboli mówi przede wszystkim o tym, komu różne rzeczy się przytrafiają i dlaczego reaguje na nie tak czy inaczej. Sugeruje, co mógłby ze sobą zrobić, jakie wprowadzić w swoje życie zmiany (według klucza numerologicznego), aby jak najlepiej wykorzystać możliwości.