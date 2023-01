Nowy wzór kevlarów Zdunka Wybrzeża Gdańsk na sezon 2023. Dominuje niebieski kolor z czerwonym lewym rękawem

Wybrzeże Gdańsk ma nowe kombinezony

Podobnie jak w sezonie 2022, kombinezon Wybrzeża Gdańsk będzie w barwach klubowych. Dominującym kolorem na strojach żużlowców z Gdańska będzie niebieski, z czerwonym lewym rękawem. Na korpusie znalazł się klubowy herb oraz napis Wybrzeże.

Pierwszy egzemplarz wyprodukowany przez firmę WK Prodcuts trafił na aukcję, z której wpływ zostanie w całości przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Aukcja ruszyła już wcześniej, a w niedzielę, 29 stycznia klub ogłosił, jak będzie się prezentował.

Do 31 stycznia można licytować go pod linkiem na Allegro i stać się właścicielem stroju jeszcze zanim trafi do żużlowców menedżera Eryka Jóźwiaka. Kevlar przygotowany jest na osobę o wzroście 180 cm.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz 1 Ligi Żużlowej 2023. Osiem klubów od 8 kwietnia do 8 października walczyć będzie o awans do PGE Ekstraligi