Nowy taryfikator mandatów nie taki straszny. Na co pójdą pieniądze z kar? Trójmiasto: rekordzista ubiegłego weekendu zapłacił 3 tys. zł

Jak podaje firma Neptis, która jest m.in. twórcą komunikatora dla kierowców Yanosik, od 1 do 16 stycznia 2022 roku zatrzymano już 2991 kierujących po spożyciu alkoholu. Co więcej, doszło do 670 wypadków drogowych. Pierwsze dni stycznia br. wykazały znacznie więcej zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, a także poszkodowanych w wypadkach, aniżeli w zeszłym roku. Choć statystyki nie prezentują się zbyt dobrze, twórcy systemu Yanosik zauważają poprawę.

- Po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów zauważyliśmy znaczną poprawę w zachowaniu kierowców - mówiła Julia Langa z Yanosik Autoplac. - Udział przekroczeń prędkości w terenie zabudowanym i niezabudowanym spadł o 6,54% w porównaniu z 2021 rokiem. Największą poprawę odnotowaliśmy w terenie zabudowanym – tu widoczny jest 11% wzrost poprawności jazdy kierowców w tym roku.