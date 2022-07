Nowy szef gabinetu politycznego Ministerstwa Zdrowia. Został nim Marek Dudziński, gdyński radny PiS

Marek Dudziński jest jedynym przedstawicielem Pomorza, który pełni taką funkcję w Warszawie. Zawodowo związany jest z branżą energetyczną i finansową. Jest rzecznikiem klienta oraz głównym specjalistą ds. analiz i planowania w Energa Obrót, radnym miasta Gdyni VIII kadencji (2018-2023) oraz prezesem stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz ma również dyplom MBA.

- Bardzo dziękuję panu ministrowi Adamowi Niedzielskiego za zaufanie - podkreśla Marek Dudziński, gdyński radny PiS i szef gabinetu politycznego Ministerstwa Zdrowia. - Ta funkcja to bardzo duża odpowiedzialność. Wierzę głęboko, że będzie to czas w którym uda się procedować bardzo ważne i istotne ustawy dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Nadal zamierzam być radnym miasta Gdyni, te dwie prace nie będę na siebie wpływać. W dalszym ciągu jestem do dyspozycji mieszkańców.