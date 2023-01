Nowy Staw. Disco-polo powróci w wakacje. Tu odbywa się jedna z największych imprez na Pomorzu z muzyką lubianą przez wielu Polaków

Jak Zenek Martyniuk został królem Nowego Stawu

Fanów przyciągały takie zespoły, jak Piękni i Młodzi, Boys, Gesek, After Party i wiele innych, ale niekwestionowanym królem Nowego Stawu, tak jak całego disco-polo, został Zenek Martyniuk . Był tu kilkukrotnie. Ostatnio wystąpił w 2019 roku i wówczas bawiło się przy jego utworach około 14 tysięcy osób.

Zanim passa disco-polowej imprezy w Nowym Stawie została przerwana przez epidemię i związane z nią obostrzenia, odbyło się jej sześć edycji. Za każdym razem frekwencja dopisywała. Były lata, że przy muzyce, którą lubi wielu Polaków, jeśli nawet do tego się nie przyznaje, na polu koncertowym przy ulicy Bema bawiło się ponad 10 tysięcy osób .

Rok później w roli gwiazd mieli pojawić się m.in. Cleo, MIG i Czadoman , ale impreza została odwołana z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Gdy dwa lata później obostrzenia zostały poluzowane, organizator, którym jest Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki , nie miał już czasu, by spiąć budżet wydarzenia i zakontraktować wykonawców.

Kto ma wystąpić w siódmej edycji gali disco-polo?

W 2023 roku Żuławy w Rytmie Disco powracają, o czym poinformował Krzysztof Osijewski, dyrektor NCKiB. Zachęca też, by to publiczność podpowiedziała, kogo organizatorzy powinni latem zaprosić do Nowego Stawu.