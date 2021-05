Nowy stary zarząd Grupy Lotos powołany na XI kadencję

NOWE Zastosowanie masek antysmogowych - zestawienie modeli

Zanieczyszczenie powietrza to temat bardzo aktualny i powszechny w Polsce. Coraz więcej samochodów produkujących spaliny, pyły szkodliwe dla dróg oddechowych człowieka czy palenie w piecach może negatywnie wpływać na ludzkie organizmy. Dlatego dużą popularnością zaczęły cieszyć się maski antysmogowe, które mogą chronić przed smogiem i zanieczyszczeniami powietrza. Co to jest za gadżet? Jaki model maski antysmogowej warto wybrać? Sprawdzisz to w naszym artykule.