Nowy sposób na oszustwa internetowe. Nowa metoda "na wnuczka". Poczta Polska ostrzega

- Przestępstwo polega na wysłaniu SMS-ów do potencjalnych klientów Poczty Polskiej, informowanie ich, że konieczne jest dokonanie dopłaty do przesyłki, na którą czekają - mówi Siwek. - Załączony link przenosi tymczasem do sfałszowanej strony www, udającej witrynę Poczty Polskiej. Utrata niewielkiej żądanej sumy pieniędzy wynikającej z dopłaty nie jest najbardziej dotkliwa.