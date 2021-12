Nowy rozkład jazdy PKP Intercity dla województwa pomorskiego. Lepsze połączenie Trójmiasta z Warszawą. Ustka też zyska

PKP Intercity zapewnia, że zmiany w rozkładzie jazdy na sezon 2021/2022 dla województwa pomorskiego są dostosowane do prac modernizacyjnych linii kolejowych. Kontynuowane będą również prace inwestycyjne na Warszawskim Węźle Kolejowym.

Z Trójmiasta do Warszawy

Według nowego rozkładu jazdy czas podróży pociągami Express InterCity Premium do Warszawy będzie skrócony. Jeśli chodzi o trzy najszybsze pociągi EIP (bez postojów pomiędzy Gdańskiem a Warszawą), to ze stacji Warszawa Centralna do Gdyni Głównej pasażerowie dotrą w 2 godziny i 55 minut. Szybciej również pojadą składy ekonomiczne IC i TLK. Ponadto wzrośnie liczba codziennych połączeń pomiędzy Trójmiastem a Warszawą z 24 do 25. Wraz z pociągami sezonowymi do wyboru będzie 30 połączeń na tej trasie. Na torach pojawi się nowy skład IC Wybrzeże. Z Gdyni do stolicy wyjedzie o godz. 8:00, natomiast z Warszawy do Trójmiasta wyruszy po godz. 16:00.