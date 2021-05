Nowy punkt szczepień drive thru przy Stadionie Gdańsk. Na razie można tam szczepić maksymalnie 300 osób dziennie, choć możliwości są większe

Samorządowy otworzyli we wtorek przed południem nowy punkt szczepień typu drive thru. Kierowcy mogą od teraz szczepić się na parkingu przy Stadionie Gdańsk przy ulicy Żaglowej, nieopodal szpitala tymczasowego w Amber Expo, w którym również jest punkt szczepień masowych. Żeby się zaszczepić, nie trzeba nawet wysiadać z samochodu - wystarczy wjechać do namiotu, uchylić okno w samochodzie i odsłonić ramię do zaszczepienia.

- Zapowiadaliśmy niedawno, razem z panem wojewodą i dyrektor pomorskiego NFZ-u, że będziemy dążyć by na terenie miasta Gdańska utworzyć nowe punkty szczepień drive thru, które cieszą się powodzeniem, zwłaszcza u młodych obywateli Polski - mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Udało się dziś otworzyć 4 stanowiska, na razie czynne są 2. Kolejne będą otwierane w zależności od potrzeb. Cieszymy się, że Gdańsk dołącza do miast, w których punkt drive thru jest dostępny dla pacjentów. To ważne byśmy zachęcili do szczepień masowych. To niezwykle wygodne miejsce. Dziękuję zarządcy areny oraz spółce Copernicus za zorganizowanie punktu, a także pani dyrektor Kasprzyk z NFZ-u za to, że jej obietnica współfinansowania jest realizowana - dodał.