Nowy Dwór Gdański. Zebrali 3 tysiące paczek z pomocą dla Ukrainy. Rycerze Kolumba zorganizowali akcję pomocową | ZDJĘCIA

Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce to niemal 7 tysięcy mężczyzn działających w 160 radach. Jedna z nich działa również w Nowym Dworze Gdańskim .

Rycerze Kolumba w Nowym Dworze Gdańskim

Idea Rycerzy Kolumba przyszła do Polski i do Nowego Dworu Gdańskiego ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest to około 2 mln mężczyzn których łączy hasło „Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm”. Rycerze swoją działalność rozpoczęli za czasów Jana Pawła II.

W Nowym Dworze Gdańskim działają od trzech lat przy parafii Niepokalanego Serca Maryi.