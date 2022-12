Nowy Dwór Gdański. Piękna szopka bożonarodzeniowa na ulicy Tczewskiej. Jak wygląda? Zobaczcie aktualne zdjęcia Jadwiga Bilicka

Nowy Dwór Gdański. Któż z nas dorosłych w chwili zbliżających Świąt Bożego Narodzenia nie marzy o powrocie do dzieciństwa? Do beztroskiego oczekiwania na pierwszą gwiazdkę, na wieczerzę wigilijną, prezenty czy wspólne kolędowanie. Bo te święta to trochę taki czas magii i powrotu do wspomnień z dzieciństwa. Prezenty mogą być miłą i oczekiwaną niespodzianką, ale prawdziwa magia, ta magia pozytywnego, wyjątkowego zaskoczenia od wielu lat dzieje się na ulicy Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Co wyjątkowego jest na ulicy Tczewskiej?