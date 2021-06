Nowy Dwór Gdański. 70-latek zostawił garnek na włączonej kuchence i... zasnął pijany w piwnicy

Funkcjonariusze odłączyli zawory gazowe prowadzące do mieszkań na piętrze i ewakuowali mieszkańców, a następnie wyważyli drzwi do mieszkania, z którego wydobywał się dym, i przeszukali pomieszczenia w celu odnalezienia mieszkającego tam 70-latka. Okazało się, że mężczyzny nie było w mieszkaniu, a na włączonej kuchence gazowej palił się garnek.

Policjanci ugasili ogień i przystąpili do poszukiwań właściciela mieszkania. Odnaleziono go śpiącego w piwnicy. Mężczyzna był pijany; nie był w stanie stać o własnych siłach. Po doprowadzeniu go do jednostki Policji okazało się, że 70-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.