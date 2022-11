Nowy duński lider w zespole Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Nicolai Klindt: Półfinał play-off to dla mnie minimum | ROZMOWA

Za którym razem udało ci się w końcu trafić do Wybrzeża? Słyszałem, że w poprzednich sezonach też było blisko, ale jednak wybierałeś inne opcje.

Nicolai Klindt: Znałem Eryka Jóźwiaka jeszcze zanim został menadżerem Wybrzeża. Kiedy to się stało, to dochodziły do mnie głosy, że chciał mnie ściągnąć do Gdańska. Byłem jednak zadowolony ze swojej pozycji w Ostrowie i nie za bardzo chciałem odchodzić. W poprzednim sezonie jeździliśmy w PGE Ekstralidze i brakowało dla mnie miejsca w składzie. Szukałem nowego zespołu, rozmawiałem z Wybrzeżem, ale finalnie podjąłem decyzję, że lepszym rozwiązaniem będzie przejście do ROW-u Rybnik.

W jednym z wywiadów mówiłeś, że zdecydował fakt, że ROW będzie miał o jeden mecz do rozegrania więcej, co ostatecznie się nie sprawdziło.

Rzeczywiście był to jeden z powodów. W tamtej chwili uważałem, że Rybnik ma większe szanse na awans do fazy play-off. Na papierze wydawał się to mocniejszy zespół, choć skończyło się to nie po naszej myśli. Nie wszyscy zawodnicy byli w najwyższej formie w tym samym czasie. Poza tym zawsze lubiłem rybnicki tor i dobrze się tam czułem. W Wybrzeżu była specyficzna sytuacja. Tu każdy zaczął jeździć lepiej w momencie, gdy do drużyny dołączył Timo Lahti. Wybrzeże awansowało do play-off nie dzięki jego bardzo dobrej jeździe, ale poprzez progres pozostałych zawodników.