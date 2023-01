Nowe wagony w posiadaniu PKP Intercity. Umowa warta blisko 700 mln zł zrealizowana

Wśród 81 nowych pojazdów znalazło się 10 wagonów przedziałowych 2. klasy przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy zostały wyróżnione certyfikatem „Transport bez barier”, który wręczyła Fundacja Integracja.

- Otrzymanie znaku dostępności potwierdza, że są one przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców podróżujących z dziećmi. Aby go uzyskać, wcześniej odbywa się skomplikowany, specjalistyczny audyt, przeprowadzony przez doświadczonych ekspertów Integracji. To kolejne wyróżnienie w tej kategorii dla spółki – wcześniej, jako pierwsze w Polsce, taką certyfikację otrzymały wagony COMBO - czytamy w komunikacie PKP Intercity.