Nowe stacje ładowania w Gdyni. innogy Polska chce ich mieć w mieście 12

Firma innogy Polska, działająca dotąd na warszawskim rynku, rozpoczęła właśnie budowę własnej sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w Gdyni. Pierwsze dwa punkty powstały w atrakcyjnych lokalizacjach, blisko morza i plaży – na skwerze Arki Gdynia (obok bulwaru Nadmorskiego) oraz na parkingu w pobliżu molo w Orłowie (przy ul. Orłowskiej). Obie stacje już działają i można z nich korzystać.

– Mamy pierwsze w naszym mieście stacje innogy. Powstały kilka dni temu, ale właśnie w tej chwili są podłączane do systemu i od teraz można z nich korzystać. To kolejny etap rozwijania elektromobilności i lokowania stacji ładowania samochodów elektrycznych w miejscach, które przyciągają turystów i mieszkańców ze względu na swoją atrakcyjność. Myślę, że to będą jedne z bardziej popularnych punktów. To doby pomysł, żeby przyjechać na spacer w pięknym miejscu i wykorzystać ten czas, aby podładować swój samochód. Warto dodać, że naładowanie baterii do poziomu około 80 procent zajmie mniej więcej trzy godziny – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.