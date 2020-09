Nowe sklepy pojawią się tym roku w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku

Do grona najemców Morskiego Parku Handlowego dołączają Arte i Pan Materac, którzy łącznie zajmą ponad 1,2 tys. mkw. powierzchni. Arte jest firmą specjalizującą się w sprzedaży dywanów, wykładzin oraz w wykonawstwie podłóg. Trafia ze swoją ofertą zarówno do klientów detalicznych, jak i dużych inwestorów. Pan Materac oferuje szeroki wybór akcesoriów sypialnianych, materacy oraz łóżek i sypialni drewnianych, z płyty i tapicerowanych. W Morskim Parku Handlowym obie firmy wynajmą po ok. 600 mkw. powierzchni. Zaplanowane otwarcia nastąpią w ostatnim kwartale 2020 roku.

- Jesteśmy siecią salonów z wykładzinami i dywanami. Będzie to nasz pierwszy salon w Gdańsku. Doceniamy potencjał lokalnego rynku i mamy nadzieję, że dobrze odpowiemy na potrzeby klientów. Otwarcie salonu w Morskim Parku Handlowym poprzedziliśmy badaniami, które pozwalają nam zakładać, że w tej lokalizacji także odniesiemy sukces – mówi Andrzej Bereziński, prezes ARTE sp. z o.o.