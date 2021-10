Nowe połączenia z Portu Lotniczego w Gdańsku już wkrótce! Możliwe loty m.in. do Wenecji, Wiednia i Walencji

Nowe połączenia lotnicze z Gdańska już w przyszłym roku. Dokąd polecimy?

Wiedeń i Walencja

Dodatkowo irlandzkie linie lotnicze od 2 listopada 2021 roku rozpoczną loty do Wiednia we wtorki i soboty. Do stolicy Austrii lot z Gdańska ma potrwać 90 minut. W sezonie zimowym Ryanair również uruchomi połączenia do Walencji, które będą realizowane dwa razy w tygodniu (wtorki i soboty).