Nowe plany miejscowe dla Suchanina, Strzyży i Ujeściska. Do 20 października 2021 roku można zgłaszać uwagi Kamil Kusier

Karolina Misztal

Do 11 października w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku, Suchaninie i Strzyży. Składanie uwag możliwe jest do 25 października 2021 roku. Od tego dnia prezydent Aleksandra Dulkiewicz będzie miała 21 dni na rozpatrzenie uwag oraz ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.