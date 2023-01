"Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych". Wystawa PAN Biblioteki Gdańskiej od 24.01.2023 r. O czym będzie wystaw?

Wystawa PAN Biblioteki Gdańskiej

Na tegorocznej wystawie poświęconej nowym nabytkom pojawią się obiekty, które trafiły do zbiorów jako darowizny, zostały zakupione na aukcjach oraz wytropione na Jarmarku Dominikańskim i platformach zakupowych.

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że uwagę uczestników przyciągnie m.in. trzyczęściowa mapa z 1573 roku obejmująca obszar Pomorza od Rostocku i Rugii po Gdańsk i Hel. Sięga do Grudziądza oraz ujścia Warty do Odry, ukazuje Półwysep Jutlandzki oraz obszar od Lęborka przez Gdańsk do Kłajpedy. Ponadto dla zwiedzających będzie dostępny album z 1934 roku z podróży pary drezdeńczyków po Prusach Wschodnich.

Pozostałe rzeczy, które będą dostępne podczas wystawy: