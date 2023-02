Nowa stacja paliw w Miastku? To możliwe i na dodatek w bardzo atrakcyjnym miejscu

Mieszkańcy Miastka często narzekają na zbyt wysokie ceny paliw na czterech stacjach w mieście. W rozmowach wciąż usłyszeć można, że jest zmowa cenowa, że nie ma dużej konkurencji, więc właściciele stacji robią z cenami, co chcą.

Od wtorku do czwartku (14-17 kwietnia 2020 r.) porównaliśmy ceny paliw w Bytowie, Miastku, Koczale, Rzeczenicy, Przechlewie, Chojnicach i Człuchowie. Różnica tylko na litrze benzyny bezołowiowej 95…

Rozwiązaniem tego problemu ma być nowa stacja paliw. Na pomysł wpadł prezes Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tomasz Fabiniak. Teren jest – trzy działki o łącznej powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych przy ulicy Kowalskiej. To atrakcyjne miejsce, bo to droga krajowa nr 20 z Miastka do Bytowa. Obecnie znajdują się w tym miejscu blaszane garaże.