Nowa siedziba gdyńskiej straży miejskiej na zabetonowanej ul. Necla. Strażnicy będą stamtąd pilnować KLIMATycznego Centrum Gdyni

- Przeniesiemy się bliżej ścisłego centrum, dzięki czemu na wszelkie zdarzenia będziemy mogli reagować szybciej i skuteczniej. To również działanie w ramach KLIMATycznego Centrum, dzięki któremu systematycznie odzyskujemy przestrzeń dla pieszych czy rowerzystów. Wraz z powstaniem posterunku na Kamiennej Górze, w centrum Gdyni spotkać będzie można więcej patroli interwencyjnych, które przemieszczać się będą pieszo lub korzystać z ekologicznych środków transportu - mówi Andrzej Bień, komendant straży miejskiej w Gdyni. - Przestrzeń posterunku dostosowana będzie do potrzeb - wyposażona w szatnie, pomieszczenia socjalne i biurowe, jednak przede wszystkim zorganizowana w taki sposób, by zapewnić możliwość przyjmowania mieszkańców oraz załatwiania spraw formalnych.