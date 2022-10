Nowa płyta Agnieszki Chylińskiej "Never Ending Sorry" zbiera pozytywne opinie. Tak komentują ją internauci. Instagram tonie we wpisach

Agnieszka Chylińska: nowa płyta

Agnieszka Chylińska pierwsze kroki na scenie stawiała z zespołem O.N.A. W latach 1994 - 2003 była jego wokalistką. Od 2009 roku piosenkarka skupia się na karierze solowej. Niedawno wydała czwarty album, "Never Ending Sorry", który można już słuchać w serwisach streamingowych. Artystka dodała post na Instagramie, w którym nawiązała do swojej nowej płyty.