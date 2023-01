Nowa Piotrkowska, stare problemy. Czy 400 metrów nowej jezdni pozbawi zmartwień mieszkańców Jasienia? Zmiany spotkały się z falą krytyki Kamil Kusier

Od kilku dni mieszkańcy Gdańska mogą korzystać z nowej drogi. To mierzący 400 metrów nowy odcinek ul. Piotrowskiej. Co wiemy o nowej drodze? Niekoniecznie zadowoleni są z niej mieszkańcy, ale to już za sprawą komunikacji miejskiej, która kolejny raz zrodziła wśród mieszkańców więcej pytań, niż można usłyszeć odpowiedzi.