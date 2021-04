Nowa metowa oszustów! Tym razem okradają "na maklera". 91-latek z powiatu kościerskiego stracił 75 tysięcy złotych

Oddzwonienie na nieznany numer telefonu może cię bardzo dużo kosztować. "Metod, jakimi posługują się złodzieje danych jest bardzo wiele"

- Oddzwonienie na nieznany numer telefonu, który do złudzenia przypomina kierunkowy do Warszawy (22) albo do Płocka (24), może poważnie uszczuplić nasz portfel- ostrzegają eksperci. Jak wyjaśniono, to oszustwo, które wykorzystuje "odruch do oddzwaniania".