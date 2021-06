Nowa łąka kwietna obok przystanku tramwajowego w Gdańsku Wrzeszczu w pobliżu Galerii Bałtyckiej

Funkcję retencyjną pełnią także ogrody deszczowe. W Gdańsku jest 17 ogrodów. Możliwe są także dotacje do indywidualnych ogrodów deszczowych - 5 tys. zł., lub dla wspólnoty – 10 tys. zł. Udziela ich Wydział Środowiska. Ogrody deszczowe coraz częściej zakładają też inwestorzy, którzy realizują je na przykład w pobliżu budowanych przez siebie osiedli. Ogrody deszczowe odciążają kanalizację deszczową. Poprawiają też mikroklimat wpływając na bioróżnorodność.

- Ograniczenie koszenia i łąki to konkretny wymiar retencyjny. Wyliczyliśmy, że dzięki ograniczeniu koszenia, jednorazowo możemy zatrzymać 50 tys. metrów sześciennych wody, czyli przykładowo wielkość zbiornika retencyjnego Srebrniki. Warto wspomnieć też o ogrodach deszczowych. To nie tylko obiekty realizowane przez miasto. W zeszłym roku zostały zaprojektowane przez inwestorów różnego rodzaju zbiorniki i niecki retencyjne o pojemności do 60 tys. metrów sześciennych - mówił Ryszard Gajewski.