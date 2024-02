Nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 17 - 18 lutego. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. pomorskim można trenować niemal wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania szlaków, które polecają inni. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. pomorskim. Na każdy tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. pomorskim

Jakie trasy nordic walking w woj. pomorskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. pomorskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w woj. pomorskim ma być od -1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 17% do 29%. W niedzielę 18 lutego w woj. pomorskim ma być od -0°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 14% do 44%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary Początek trasy: Debrzno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania marszu: 413099 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m Amatorom nordic walking trasę poleca A.rz57

Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego Początek trasy: Chojnice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Tourbike Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Chojnicach

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Bieszkowickie Moczary Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,51 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 1 033 m

Suma zejść: 1 042 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko lasy w pobliżu Gdańska, Sopotu czy Gdyni. Jednym z najciekawszych pod kątem turystyki aktywnej i krajoznawczej jest obszar tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nie trudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne w okolicach Bieszkowic. Ułożona przez nas trasa wędrówki pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów. Bieszkowice i malownicze okolice: Bieszkowice to mała wieś leżąca w gminie Wejherowo. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z letnich wypadów nad jezioro, wszak leżące nieopodal akweny, to jedne z najczystszych jezior nieopodal Trójmiasta. Tłumy i gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego też uwielbiamy odwiedzać to miejsce poza sezonem. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów prócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat, Borowo zalicza się także mniejsze akweny: Jezioro Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy znane są wśród amatorów wypoczynku nad wodą, kolejne wymienione skrywają się w lesie i objęte są ochroną. Kąpiel jest w nich zabroniona

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rumi

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Najlepsze atrakcje Pomorskiego na wycieczki nordic walking

Jeśli lubicie spacerować wśród zabytków i atrakcji miast, na Pomorzu koniecznie zaplanujcie weekend w Trójmieście. W tej rozległej aglomeracji każdy znajdzie coś dla siebie. Najprzyjemniej spaceruje się np. po starym Gdańsku, gdzie przy Długim Nabrzeżu wznosi się słynny Żuraw, albo po ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, znanej jako Monciak, z Krzywym Domkiem, który wygląda, jakby rozpuszczał się od letniego upału.

Nie każdy lubi spacerować z kijami do nordic walking po piasku, ale jeśli nie przeszkadza wam sypkie podłoże, plaże Pomorza oferują piękne widoki i sporo dodatkowych atrakcji. Warto pomaszerować choćby na sopockie molo, jedno z najdłuższych w Europie, pamiętajcie tylko, że w okresie wakacji wstęp na pomost jest płatny. Dla miłośników maszerowania z kijkami wśród pięknych okoliczności przyrody na Pomorzu najlepiej sprawdzą się Bory Tucholskie – rozległy kompleks leśny, oferujący nie tylko mnóstwo zieleni, ale też rzeki, jeziora i ścieżki przyrodnicze, wytyczone wśród najciekawszych zakątków, pomników przyrody i obszarów szczególnej ochrony.