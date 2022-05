Nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 14 - 15 maja? 3 najciekawsze trasy

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo wybraliśmy dla Was 3 ciekawe trasy nordic walking w woj. pomorskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Jakie ścieżki nordic walking w woj. pomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach, szczególnie teraz zimą. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki, wycieczki rowerowe, jak również na narty.

Trasa naszej wędrówki prowadzi znanymi, a zarazem najbardziej atrakcyjnymi odcinkami szlaków pieszych parku Bażantarni i choć dystans wyniósł w sumie 12,5 km, to nie można powiedzieć, że był to łatwy „niedzielny spacerek”. Marszrutę rozpoczynamy u stóp słynnej Góry Chrobrego, której nazwa zastępczo używana jest dla Wzniesienia Krucza. Wspinamy się na jej szczyt, który mierzy 92 m n.p.m. rzucając okiem na śmigających narciarzy i snowboardzistów. W górę wędrujemy oznakowanym kolorem żółtym, pieszym Szlakiem Okólnym, który jak sama nazwa podpowiada wiedzie dookoła parku Bażantarni. Po pokonaniu wzniesienia w towarzystwie gaju modrzewiowego dochodzimy do krzyżówki szlaków, gdzie odbijamy na oznakowany kolorem niebieskim szlak o górskim charakterze. Podobno, to jeden z najbardziej wymagających szlaków tego obszaru, wiodący przez liczne wzgórza, których wysokości przekraczają 100 m n.p.m. I faktycznie, wszystko się zgadza. Niełatwa ścieżka do przebycia daje nam trochę w kość. Na naszej marszrucie zaliczamy Wzgórze Marii, Wzniesienie Poetów, Wzgórze Trzynastu Sosen, a także Górę Sowią. Nieopodal ostatniego ze wzgórz docieramy jednak to tzw. Świątyni Dumania. Miejsce to jest ostoją dla wytrwałych w boju turystów. Mamy więc satysfakcję, że i my tu dotarliśmy. Pokonany, trudny odcinek zachwyca jeszcze innymi atrakcjami. Po drodze mieliśmy okazję pokonać kilka ciekawych drewnianych mostków nad meandrującymi głębokimi jarami potokami… ehhh, te przecudne widoki!