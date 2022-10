Nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie warto iść w weekend 22 - 23 października3 najciekawsze trasy

Szlaki nordic walking w woj. pomorskim

Które ścieżki nordic walking w woj. pomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo przedstawiamy Wam 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. pomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bażantarnia Elbląska z buta

Początek trasy: Krynica Morska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,54 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podejść: 1 243 m

Suma zejść: 1 247 m

Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach, szczególnie teraz zimą. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki, wycieczki rowerowe, jak również na narty.