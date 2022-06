Nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie iść w weekend 11 - 12 czerwcaTOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. pomorskim

Które ścieżki nordic walking w woj. pomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, w której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 ciekawe trasy nordic walking w woj. pomorskim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród Bieszkowickich Moczarów

Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,74 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podejść: 1 123 m

Suma zejść: 1 126 m

GR3miasto poleca tę trasę

Bieszkowice to mała wieś leżąca w gminie Wejherowo. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z letnich wypadów nad jezioro, wszak leżące nieopodal akweny, to jedne z najczystszych jezior nieopodal Trójmiasta. Tłumy i gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego też uwielbiamy odwiedzać to miejsce poza sezonem, a najbardziej zimą. Przy większych mrozach jeziora i pobliskie torfowiska skute są lodem, a ścieżki twarde jak skała, co pozwala przejść nawet najbardziej podmokły teren o suchych stopach. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów prócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat, Borowo zalicza się także mniejsze akweny: Jezioro Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy objęte są ochroną dlatego też kąpiel w nich jest zabroniona.